بلجود: تعزيز الولايات الجديدة بكامل الهيئات العمومية

الأولوية في التوظيف لأصحاب الشهادات على المستوى المحلي

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، في مختلف محطات زيارته التي قادته السبت إلى ولاية جانت المستحدثة، على ضرورة تعزيز تواجد مختلف الهيئات والإدارات العمومية بولاية جانت، كغيرها من الولايات العشر المستحدثة، وأكد الوزير أن المؤسسات المالية، خاصة البنوك، مطالبة بفتح فروع لها على مستوى الولايات الجديدة، لمسايرة تنمية الولاية، فضلا عن دورها في مسايرة الانتعاش السياحي، الذي تعرفه جانت، خاصة بعد أن استفادت من خطوط دولية مباشرة مع فرنسا لدعم النشاط السياحي.

وقام وزير الداخلية، الذي كان مرفوقا بوزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي، بوضع حجر الأساس لإنجاز 400 مسكن عمومي إيجاري، ومنطقة ممنطقة مصغرة للنشاطات بمنطقة افري، قبل أن يعاين المجمع الاداري الذي يضم مختلف المديريات التنفيذية، ومعاينة وتدشين المقر الجديد للخزينة العمومية للولاية، أين أكد الوزير أن عملية التوظيف يجب أن تتركز على البطالين من أصحاب الشهادات على المستوى المحلي، كما عاين وزير الداخلية رفقة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بمنطقة تاجنتورت، والتي تنتج 3 ميغاواط.

فيما تضمنت الزيارة كذلك الوقوف على محطة تصفية المياه المستعملة بمدينة جانت، كما اختتمت الزيارة الميدانية، بتدشين أكبر مشروع استثماري بالولاية، و التابع للمؤسسة الخاصة “نور” و المختص في إنتاج الرخام، والذي سيعزز الولاية بهذه المادة فضلا عن عملية التصدير لولايات أخرى. وتتضمن أجندة الزيارة في ختامها لقاء لوزير الداخلية والبيئة مع المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني بالولاية، والذي سيخصص لفتح النقاش للاستماع لمختلف انشغالات مواطني الولاية ومنتخبين وأعيان.