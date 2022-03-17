بلجود : تنصيب كل المقاطعات الإدارية بمنطقة الهضاب العليا “قريبا”

أكد وزير الداخلية، كمال بلجود، الخميس، أنه سيتم تنصيب كل المقاطعات الإدارية بمنطقة الهضاب العليا “قريبا”، مشيرا إلى أن قطاعه بصدد توفير كل الظروف اللازمة لذلك.

وجاء هذا خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، وترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

واعتبر بلجود أن ترقية ولايات الهضاب العليا تندرج ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة، حيث يعمل القطاع على إحصاء النقائص في المنشآت القاعدية والمرافق الضرورية من أجل التكفل بما يضمن مختلف البرامج.

وأضاف الوزير، ردا على سؤال حول آجال تنصيب المقاطعات الإدارية بمنطقة الهضاب العليا، أن “الجهود متواصلة من أجل توفير كل الظروف اللازمة لتنصيبها قريبا”.

ولفت بلجود إلى أن “الظروف الصحية الخاصة التي تعيشها بلادنا جراء تفشي وباء كورونا، كان لها وقع سلبي على سيرورة العملية مما حال دون استكمال الإجراءات المتعلقة بتنصيب هذه المقاطعات”.

وأضاف أن “ترقية بعض الدوائر إلى مقاطعات إدارية في منطقة الهضاب العليا جاء ليجسد التزام الدولة بالتكفل بالانشغالات المشروعة لسكان هذه المناطق وإعطاء نفس جديد للاقتصاد وتنمية الاقليم”.