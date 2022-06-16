بلجود: صدور نص قانوني ينظم كيفيات منح الامتياز على العقار الموجه للاستثمار..قريبا

أعلن وزير الداخلية كمال بلجود، اليوم الخميس، أن نصاً قانونياً يتعلق بكيفيات منح الامتياز على العقار الموجه للاستثمار يوجد حاليا “في مرحلته النهائية”.

وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن بلجود ولدى تقديمه لعرض حول مشروع القانون المتعلق بالاستثمار، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس، أحاط أعضاء اللجنة علما بأن “نصا قانونيا، يأتي في سياق الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية من أجل إنعاش الاستثمارـ، يتعلق بكيفيات منح الامتياز على العقار الموجه للاستثمار، يوجد الآن في مرحلته النهائية”.

وترأس هذا الاجتماع بمقر المجلس، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية سماعيل قوادرية، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.