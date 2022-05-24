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الجزائر

بلجود في زيارة عمل إلى قطر تدوم 3 أيام

الشروق أونلاين
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بلجود في زيارة عمل إلى قطر تدوم 3 أيام
ح.م
وصول وزير الداخلية إلى قطر

حل وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود مساء الإثنين بدولة قطر في زيارة عمل تدوم 3 أيام.

وحسب بيان لوزارة الداخلية فإن الزيارة جاءت بدعوة من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.

وأوضح المصدر أن هذه الزيارة تدخل في إطار “تعزيز علاقات التعاون الجزائرية القطرية”، كما ستكون مناسبة “لاستعراض سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بالأمن والحماية المدنية وتسيير المخاطر والعصرنة”.

كما سيشارك بلجود بدولة قطر في فعاليات الدورة الـ14 لمعرض “ميليبول قطر” المنظم من 24 إلى 26 ماي الجاري، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، والذي يعنى بأحدث الابتكارات العالمية في مجال الأمن والحماية المدنية، وسيشهد مشاركة 40 دولة من مختلف أنحاء العالم.

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