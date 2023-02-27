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الجزائر
شدد على دعم وتطوير فرع إصلاح السفن من بجاية

بلجود: لا ترامواي في أي ولاية والعمل بمنطق الأولويات

ع. تڤمونت
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بلجود: لا ترامواي في أي ولاية والعمل بمنطق الأولويات
أرشيف

أكد كمال بلجود، وزير النقل، أن الأولوية حاليا ليست لتجسيد مشاريع الترامواي، وذلك في رده على سؤال حول إمكانية تجسيد مشروعي تيليفيريك وترامواي بجاية، حيث أوضح الوزير في هذا الشأن أن دائرته الوزارية لم تبرمج أي مشروع ترامواي لا في بجاية ولا في أي ولاية أخرى وأن الأسبقية حاليا للأولويات، في حين لمح بلجود إلى إمكانية إطلاق دراسة بشأن تيليفيريك بجاية، علما أن هذه الأخيرة قد تم انجازها وظلت حبيسة الأدراج منذ سنوات طويلة.
واستهل بلجود زيارته لبجاية، الأحد، بتفقد مشروع توسعة المحطة الجوية لمطار عبان رمضان وكذا قاعة الاستقبال الخاصة بالرحلات الدولية، كما استمع الوزير إلى عرض حول مشروع انجاز جدار واق من أمواج البحر عند نهاية مدرج الهبوط على مستوى الواجهة البحرية للمطار، وذلك قبل أن يتنقل الوزير إلى ميناء بجاية، أين تفقد الحوض العائم التابع للمؤسسة الوطنية لبناء وتصليح السفن “إيرينافا”، حيث يشهد هذا الأخير عملية صيانة لسفينة “طاسيلي2”.
ودعا الوزير بالمناسبة إلى أهمية دعم وتعزيز وتطوير فرع إصلاح السفن، خاصة وأن كل الظروف متوفرة، فقد أعطى الوزير إشارة انطلاق إعادة تهيئة الرصيفين رقم 13 و14 على مستوى الميناء مع تفقده للمحطة البحرية.
وفي ثالث محطة له، زار الوزير المعهد المتخصص في تكوين مهن الموانئ والرافعات التابع لمؤسسة ميناء بجاية، حيث يقوم المعهد المذكور بتكوين المتربصين في تخصصات قيادة الآليات والرافعات وذلك عبر أحدث التجهيزات، فيما اختتم الوزير زيارته إلى بجاية بتفقد ميناء الصيد البحري والنزهة “تالة إيلف” غرب عاصمة الولاية، أين وقف على ظروف عمل المهنيين، كما استمع الوزير إلى عرض حول مشروع ورشة بناء وتصليح السفن التابعة للمؤسسة الوطنية لبناء وتصليح السفن، داعيا إلى ضرورة تسريع وتيرة انجاز المشاريع ذات الصلة بقطاعه التي استفادت منها الولاية، طالبا في هذا الصدد باستدراك التأخر المسجل.

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