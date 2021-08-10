بلجود من تيزي وزو: أياد إجرامية تكن حقدا دفينا للجزائر تقف وراء حرائق الغابات

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، الثلاثاء، إن أياد إجرامية تقف وراء نشوب هذه الحرائق في وقت واحد، مؤكدا أن مفتعليها يُكنون حقدا دفينا للجزائر.

وأوضح الوزير خلال زيارته لولاية تيزي وزو للوقوف رفقة وفد وزاري على حجم الخسائر التي خلفتها الحرائق أن هناك أياد إجرامية وراء هذا الفعل، مؤكدا تسخير امكانات الأشغال العمومية للمساهمة في إخمادها بالإضافة إلى تجنيد إمكانات الولايات المجاورة للمساعدة.

وفي هذا الصدد شدد بلجود على ضرورة عدم تعريض العائلات للخطر حتى ولو تطلب نقلهم إلى فنادق، مشيرا إلى أنه سيتم تعويض المتضررين بعد تقييم حجم الخسائر.

كما كشف وزير الداخلية أن أكثر من 100 مهندس غابات سيشرعون بداية من يوم السبت في تقييم الأضرار.