بلجود يجتمع بالولاة..وهذا ما أمر به!

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، ولاة الجمهورية بضرورة حشد كل طاقاتهم من أجل مجابهة الوباء والتطبيق الصارم للتدابير الوقائية المقررة.

وفي إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية الدورية مع السيدة والسادة ولاة الجمهورية، ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود السبت اجتماعا بتقنية التحاضر عن بعد خصص لمنافسة عدد من الملفات الراهنة.

وشدد وزير الداخلية على إلزامية رفع درجة اليقظة على المستوى المحلي، مع التحيين المستمر للتحقيقات الوبائية بهدف مجابهة ظهور أي بؤر جديدة للوباء والحد من انتشارها.

وتحسبا للدخول الاجتماعي، حث الوزير الولاة على توفير كل الظروف المثلى من اجل ضمان دخول اجتماعي ناجح، مع السهر على احترام التدابير اللازمة المتعلقة بالبرتوكول الصحي.