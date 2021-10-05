بلجود يجتمع بالولاة ويأمرهم باتخاذ تدابير عاجلة..!

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي الدوري مع ولاة الجمهورية، عبر تقنية التحاضر عن بعد.

وتناول الاجتماع حسب بيان للوزارة “تعليمات رئيس الجمهورية في خلال اللقاء الأخير بين الحكومة والولاة، بخصوص تشجيع الاستثمار وخلق الثروة ومناصب الشغل على المستوى المحلي، عبر استقبال المستثمرين والاستماع لانشغالاتهم ومرافقتهم لتجسيد مشاريعهم، ومنح كل التسهيلات والدعم لحاملي المشاريع والمؤسسات الصغيرة، وإدماجهم في مناطق النشاط المصغرة المنشأة لهذا الغرض عبر مناطق الوطن”.

وشدد بلجود في هذا اللقاء على ضرورة “اتخاذ تدابير عملية عاجلة لتحسين ظروف التمدرس، لا سيما ما يتعلق بالإطعام والنقل والتدفئة”.

وبخصوص متابعة الوضعية الصحية المتعلقة بتفشي وباء كورونا في البلاد، أوصى وزير الداخلية بالعمل على “رفع وتيرة الحملة الوطنية للتلقيح ضد الوباء بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة ، بتشجيع نقاط التلقيح على المستوى الجواري ، مع الإبقاء على مستوى عال من اليقظة والالتزام بإجراءات الوقاية“.