بلجود يزور مركز تسيير وتنسيق الطوارئ بإسبانيا
زار كمال بلجود وزير الداخلية الجماعات المحلية، رفقة المدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام، الجمعة، مركز الوطني لتسيير وتنسيق الطوارئ بمملكة إسبانيا.
#حماية_مدنية #تعاون_دولي
جانب من زيارة السيد كمال بلجود #وزير_الداخلية_الجماعات_المحلية_التهيئة_العمرانية، رفقة المدير العام للحماية المدنية #العقيد_بوغلاف_بوعلام إلى مركز الوطني لتسيير وتنسيق الطوارئ بمملكة إسبانيا. pic.twitter.com/2NdSqjQ71a
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) November 12, 2021
بلجود في زيارة عمل إلى إسبانيا تدوم يومين
وشرع وزير الداخلية كمال بلجود، الخميس في زيارة عمل تدوم يومين إلى اسبانيا بدعوة من نظيره الاسباني فرناندو غراندي مارلاسكا..
وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن زيارة الوزير بلجود لاسبانيا تأتي في إطار التعاون بين الجزائر ومملكة اسبانيا بصفة عامة وزارتي داخلية البلدين بصفة خاصة.