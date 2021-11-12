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بلجود يزور مركز تسيير وتنسيق الطوارئ بإسبانيا

الشروق أونلاين
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بلجود يزور مركز تسيير وتنسيق الطوارئ بإسبانيا

زار كمال بلجود وزير الداخلية الجماعات المحلية، رفقة المدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام، الجمعة، مركز الوطني لتسيير وتنسيق الطوارئ بمملكة إسبانيا.

بلجود في زيارة عمل إلى إسبانيا تدوم يومين

وشرع وزير الداخلية كمال بلجود، الخميس في زيارة عمل تدوم يومين إلى اسبانيا بدعوة من نظيره الاسباني فرناندو غراندي مارلاسكا..

وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن زيارة الوزير بلجود لاسبانيا تأتي في إطار التعاون بين الجزائر ومملكة اسبانيا بصفة عامة وزارتي داخلية البلدين بصفة خاصة.

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