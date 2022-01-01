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الجزائر

بلجود يستقبل نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود

الشروق أونلاين
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بلجود يستقبل نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود

استقبل وزير الداخلية، كمال بلجود، نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود الذي حل بالجزائر في زيارة رسمية هذا السبت.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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