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بلجود يكشف أسباب تأخر تحويل صلاحيات الولايات الجديدة

الشروق أونلاين
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بلجود يكشف أسباب تأخر تحويل صلاحيات الولايات الجديدة
جلسة استماع إلى وزير الداخلية بمجلس الأمة

أكد وزير الداخلية كمال بلجود أن التعديلات المتعلقة بالتنظيم الإقليمي الجديد، والتحويل للصلاحيات المتعلقة بتسيير مصالح الولايات الجديدة استحال تطبيقها في نهاية ديسمبر الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأشار بلجود، في كلمته، الاثنين، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، إلى أن مكافحة كورونا أبطأت عملية تطبيق التعديلات ولم يكن من الممكن الالتزام  بها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020.

وأضاف بلجود في كلمته أن هذه التعديلات تتعلّق بتقريب الإدارة من المواطن وتعزيز مشاركته في تسيير شؤونه والتخفيف من معاناته، والتكفل أكثر باحتياجاته وخلق الديناميكية المطلوبة للتنمية المحلية في جنوبنا الكبير.

كما أكّد  بلجود عزم الدولة على المضي قُدُماً باتجاه بناء دولة جديدة تتحقق فيها التنمية للجميع، مشدداً على ضرورة إشراك المواطن في هذه العملية.

 تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقرير حول مشروع الأمر رقم 21-03 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد من أجل عرضه في الجلسة العامة التي ستخصص للتصويت على مشروع هذا القانون.

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