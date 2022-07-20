-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بلجود يوجه رسالة لأفراد الشرطة

الشروق أونلاين
  • 71
  • 0
بلجود يوجه رسالة لأفراد الشرطة

وجه وزير الداخلية، كمال بلجود، الأربعاء رسالة تهنئة، إلى كافة قوات الشرطة، نظير جهودهم الحثيثة رفقة جميع الأسلاك الأمنية، في تأمين الاحتفالات المتميزة التي شهدتها ربوع الوطن.

وجاء في رسالة لوزير الداخلية “وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد كمال بلجود رسالة تهنئة، إلى كافة قوات الشرطة، نظير جهودهم الحثيثة رفقة جميع الأسلاك الأمنية، في تأمين الاحتفالات المتميزة التي شهدتها ربوع الوطن، إحياءً للذكرى الستين للاستقلال، وكذا بالاحترافية العالية لقوات الشرطة، في مرافقة الطبعة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي احتضنتها وهران، عبّر خلالها عن عميق تقديره لأفراد ومنتسبي سلك الأمن الوطني، لمساهمتهم الهامة في إنجاح هذه التظاهرات”.

مقالات ذات صلة
الإيطاليون مطلوبون لتصنيع السيارات والدراجات النارية

الإيطاليون مطلوبون لتصنيع السيارات والدراجات النارية

بالفيديو.. وصول شاحنات الإطفاء الجزائرية إلى تونس للمساعدة على إخماد الحرائق

بالفيديو.. وصول شاحنات الإطفاء الجزائرية إلى تونس للمساعدة على إخماد الحرائق

إطلاق منصة رقمية لتلقي شكاوى المواطنين

إطلاق منصة رقمية لتلقي شكاوى المواطنين

استمرار إجلاء الجزائريين العالقين في الموانئ الأوروبية

استمرار إجلاء الجزائريين العالقين في الموانئ الأوروبية

كورونا في الجزائر: ارتفاع في عدد الإصابات

كورونا في الجزائر: ارتفاع في عدد الإصابات

الشماريخ تلغي احتفالات التخرج الجامعي

الشماريخ تلغي احتفالات التخرج الجامعي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد