بلجود يوجه رسالة لأفراد الشرطة

وجه وزير الداخلية، كمال بلجود، الأربعاء رسالة تهنئة، إلى كافة قوات الشرطة، نظير جهودهم الحثيثة رفقة جميع الأسلاك الأمنية، في تأمين الاحتفالات المتميزة التي شهدتها ربوع الوطن.

وجاء في رسالة لوزير الداخلية “وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد كمال بلجود رسالة تهنئة، إلى كافة قوات الشرطة، نظير جهودهم الحثيثة رفقة جميع الأسلاك الأمنية، في تأمين الاحتفالات المتميزة التي شهدتها ربوع الوطن، إحياءً للذكرى الستين للاستقلال، وكذا بالاحترافية العالية لقوات الشرطة، في مرافقة الطبعة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي احتضنتها وهران، عبّر خلالها عن عميق تقديره لأفراد ومنتسبي سلك الأمن الوطني، لمساهمتهم الهامة في إنجاح هذه التظاهرات”.