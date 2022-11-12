بلجود يُوجه بجعل مطار الجزائر بوابة عبور نحو عواصم العالم

أكد وزير النقل، كمال بلجود، السبت، أن السلطات العليا للبلاد وفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لجعل مطار الجزائر، مطارا محوريا وقطبا دوليا يكون بوابة انطلاق وعبور إلى عواصم العالم.

وجاء في بيان للوزارة “على إثر تنصيب السيد محمد الصالح كواش على رأس شركة تسيير مصالح و منشآت مطار الجزائر، عقد السيد وزير النقل، كمال بلجود، اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 بمقر المؤسسة وبحضور السيد والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، وممثلي الأسلاك الأمنية للمطار و مسيري المؤسسات القطاعية، إجتماعا تنسيقيا لوضع خطة عمل و خارطة الطريق التي ستسمح بتحسين الخدمة على مستوى المطار”.

في هذا الصدد، تابع بيان الوزارة، “وبعد إستماعه لعرض حول وضعية المطار و مختلف تجهيزاته وكذا نشاط جميع المتدخلين من مؤسسات قطاعية ومصالح أمنية، أعطى السيد الوزير توجيهاته التي تمحورت حول ضرورة التنسيق بين جميع الفاعلين على مستوى هذه المنشأة الحيوية، وبذل المزيد من الجهود لتحسين نوعية الخدمات و التكفل الأمثل بالمسافرين وتأمين تنقلاتهم”.