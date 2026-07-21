بلجيكا: الحزب الوطني الريفي يحيي ذكرى “استشهاد” عماد العتابي

نظم الحزب الوطني الريفي بمدينة أنتويرب البلجيكية يوم الإثنين، وقفة احتجاجية بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة لـ”استشهاد” عماد العتابي. الشاب الريفي الذي سقط برصاص الجيش المغربي خلال مظاهرات 20 جويلية 2017 بمدينة الحسيمة.

وأصيب عماد العتابي برصاصة في الرأس خلال مشاركته في تلك المسيرة السلمية. المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع العسكرة عن الريف، والاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية لسكان المنطقة.

وقد شهدت تلك المسيرة مشاركة عشرات الآلاف من المواطنين، قبل أن تتدخل أجهزة القمع المخزنية لتفريقها بالقوة. ووثقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قبل المسيرة وأثناءها وبعدها.

حيث أكدت الجمعية استعمال القوات المغربية القوة المفرطة وغير المبررة بحق المشاركين وغير المشاركين. في واحدة من أكثر محطات حراك الريف دموية.

ودعا الحزب الوطني الريفي إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة، وفاءً لذكرى عماد العتابي. واستحضارا لقيم الحرية والكرامة والعدالة، وللتنديد بجرائم النظام المغربي بحق الشعب الريفي.

وقال الحزب إن هذه الذكرى تمثل محطة مهمة ومتجددة لتسليط الضوء على جرائم المغرب لمتواصلة بحق أبناء الريف. مشيرا إلى اعتقال الإعلامي الريفي علي لمرابط من قبل أجهزة الاستخبارات المغربية يوم 12 جويلية 2026.

وذلك عقب وصوله إلى مطار طنجة قادمًا من برشلونة. قبل أن تضطر إلى إطلاق سراحه تحت ضغط المنظمات الحقوقية الدولية والصحافة العالمية.

حيث أكد علي لمرابط، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، في تصريحات صحفية عقب إطلاق سراحه، تعرضه للتعنيف الجسدي. ما أسفر عن إصابته في اليد، مبرزًا حرمانه من حقه في تعيين محامٍ للدفاع عنه.

“المخزن يقود مشروعا تخريبيا باستغلال المخدرات”

وفي سياق محاولات المخزن لزعزعة استقرار المنطقة، دقت تقارير حقوقية وإعلامية ناقوس الخطر إزاء تنامي ظاهرة انتشار المخدرات الصلبة بعدد من مدن الريف.

بعدما بلغت مستويات غير مسبوقة، وباتت تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن والاستقرار الاجتماعي. مشيرة إلى أن شبكات الاتجار بالمخدرات، التي تتمتع بنفوذ كبير وحماية النظام المخزني، وسعت نشاطها بصورة لافتة.

وفي هذا الإطار، أكد نائب رئيس الحزب الوطني الريفي يوبا الغديوي، أن نظام المخزن المغربي يقود مشروعًا تخريبيًا ممنهجًا ضد أبناء الريف. عبر إغراق المنطقة بمختلف أنواع المخدرات.

وأوضح المتحدث أن الطريقة التي تباع بها المخدرات في بلاد الريف تثير الكثير من الشكوك والشبهات والتساؤلات. حيث ينتشر مروجو السموم البيضاء في مختلف أحياء وشوارع المنطقة.

ويأتي ذلك في وقت سجلت فيه القضية الريفية العديد من الانتصارات، رغم مناورات ودسائس النظام المخزني. الذي جند عملاء لملاحقة الناشطين الريفيين، خاصة في دول أوروبا.

ومن أهم هذه الانتصارات افتتاح عدة تمثيليات دبلوماسية في عدد من الدول. كان آخرها بمنطقة جيرونا الإسبانية، حيث تم تنصيب محمد الدوهري رئيسا لفرع الحزب.