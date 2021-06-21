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رياضة

بلجيكا بِلا عناء و”الفايكينغ” يتمرّدون

علي بهلولي
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بلجيكا بِلا عناء و”الفايكينغ” يتمرّدون
ثورة رجال الفايكينغ! (صورة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)

قطع منتخب بلجيكا والدانمارك سهرة الإثنين، تذكرتَي الدور ثمن النهائي من عمر منافسة بطولة أمم أوروبا.

جاء ذلك بعد إجراء الجولة الثالثة والأخيرة من عمر الدور الأوّل، عن الفوج الثاني.

وفازت بلجيكا بِنتيجة (2-0) على منتخب فنلندا، بينما تغلّبت الدانمارك بِنتيجة (4-1) على فريق روسيا.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية كالتالي:

1- بلجيكا 9ن 

2- الدانمارك

3- فنلندا

4- روسيا

وإذا كان تأهّل بلجيكا منطقيا وواضحا، فإن عبور منتخب الدانمارك إلى ثمن النهائي جاء استنادا إلى مقياس المواجهات المباشرة مع فنلندا وروسيا. حيث فازت الدانمارك على روسيا (4-1) وخسرت أمام فنلندا (0-1)، بينما انتصرت روسيا على فنلندا (1-0). وهنا بات منتخب الدانمارك يحوز فارق أهداف بـ (+2)، مقابل (0) لِفنلندا، و(-2) لِروسيا.

وتمرّد “فايكينغ” الدانمارك في المشهد الأخير، بعدما كان المنتخب الإسكندنافي مُرشّحا لِتوديع البطولة الأوروبية مُبكّرا.

وإذا كانت روسيا قد أُقصيت، فإن منتخب فنلندا ينتظر نهاية دور المجموعات هذا الأربعاء، لِمعرفة إن كان بِإمكانه بلوغ ثمن النهائي بِأفضل رتبة ثالثة (أربع تأشيرة مرصودة) من عدمه.

وارتفع عدد المنتخبات التي حجزت مقعدا في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا إلى ستّ فرق، وهي: إيطاليا رفقة بلاد الغال (المجموعة الأولى)، وبلجيكا رفقة الدانمارك (الفوج الثاني)، وهولندا رفقة النمسا (المجموعة الثالثة).

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