بلجيكا تحجز أطنانا من الحشيش قادمة من المغرب

أعلنت السلطات الجمركية في بلجيكا عن حجز شحنة كبيرة من المخدرات، تتمثل في أطنان من الحشيش، إضافة إلى كمية من كبريتات الكالسيوم، وذلك بميناء أنتويرب، كانت مخبأة داخل حاوية قادمة من المغرب.

وأفادت المصادر الجمركية أن العملية جاءت في إطار عمليات المراقبة والتفتيش الروتينية على مستوى الميناء، حيث تم اكتشاف الشحنة المحظورة بعد تفتيش دقيق للحاوية المشتبه بها.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية العامة للمالية (FPS) عن ضبط شحنة كبيرة من الحشيش في ميناء أنتويرب. وتتألف الشحنة من عدة أطنان من المخدر، لكن الكمية الدقيقة لم تُعرف بعد.