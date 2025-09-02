بلجيكا تلتحق بركب الدول المعترفة بفلسطين وتفرض عقوبات على الاحتلال

أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في نيويورك الشهر الجاري، وستفرض “عقوبات صارمة” على الاحتلال.

وكتب بريفو في منشور على منصة إكس أن “بلجيكا ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك عقوبات صارمة على الحكومة التابعة للاحتلال”.

وفي وقت سابق، وقعت العديد من الدول على ما سُمي “إعلان نيويورك”، وهي أندورا وفنلندا وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسان مارينو وسلوفينيا وإسبانيا.

وفي هذا الصدد قال بريفو، إن بلجيكا ستنضم إلى الموقّعين على الإعلان، مما يمهد الطريق إلى حل الدولتين.

وأضاف أن هذا القرار يأتي “في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في فلسطين، خاصة في غزة، وردا على انتهاك الاحتلال للقانون الدولي”.

وأكد أن بلجيكا ستفرض أيضا 12 عقوبة “صارمة” على الاحتلال، مثل حظر الاستيراد من مستوطناته، ومراجعة سياسات المشتريات العامة مع الشركات المرتبطة به.

وفي ظل حرب الإبادة الجماعية التي يقودها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة، أعلنت 12 دولة اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، أبرزها بريطانيا وفرنسا العضوتان الدائمتان في مجلس الأمن، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة التي ستُعقد من 9 إلى 23 سبتمبر الجاري.