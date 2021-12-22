بلجيكا: وفاة شاب جزائري داخل مبنى للشرطة ببروكسل

كشفت وسائل إعلام بلجيكية، الثلاثاء، عن وفاة شاب جزائري داخل مبنى للشرطة ببروكسل بعد يوم من اعتقاله.

وحسب موقع “لوسوار بيو” البلجيكي، فإن الشاب الجزائري المتوفي يدعى “أمين بركان” ينحدر من ولاية تيبازة. يبلغ من العمر حوالي 26 سنة، اعتقل الأحد 12 ديسمبر الجاري بعد أن اشتبه في ارتكابه أعمال سرقة وتعنيف وتم اقتياده إلى مركز الشرطة.

وقالت النيابة العامة ببروكسل ” وضع بركان في مركز الاعتقال في شارع كونينجسترات يوم 12 ديسمبر حيث توفي حوالي الساعة الثالثة عصرًا من اليوم التالي.

وقال بيان النيابة أن الضباط اتصل بخدمات الطوارئ حوالي الساعة 2 بعد الظهر بعد قلقهم بشأن حالة بركان،وعند وصولهم ، بدأ المسعفون في الضغط على الصدر، لكن دون جدوى.

وأشارت عدة منظمات إلى أنها قد ترغب في رفع دعوى مدنية لمعرفة ملابسات وفاة محمد أمين بركان ، كما حدث بعد وفاة إلياس عبيدو.

وقالت “وبهذه الطريقة نظهر أن مقتل هؤلاء الشباب الجزائريين في زنزانة للشرطة يؤثر أيضًا علينا نحن البلجيكيين”.