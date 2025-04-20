بلحاج يفضّل التدريب الميداني على التنظير التلفزيوني وينال ثاني لقب

أضاف اللاعب الدولي الجزائري السابق نذير بلحاج إلى رصيده، ثاني تتويج له في منصب مدرب.

ومعلوم أن نذير بلحاج (42 سنة) اعتزل ممارسة رياضة كرة القدم في منصب ظهير أيسر، عند نهاية موسم 2022-2023، ممثّلا ألوان نادي معيذر القطري.

وقاد المدرب بلحاج نادي السد لِفئة أقلّ من 19 سنة، إلى إحراز لقب بطولة قطر لِهذه الفئة، طبعة 2024-2025.

وقبل ذلك في الموسم الماضي، كان المدرب بلحاج قد أشرف على نادي السد لكن لِصنف أقل من 17 سنة، وقاده أيضا إلى إحراز لقب بطولة قطر أشبال.

ويكون نذير بلحاج قد فضّل التدريب الميداني، على التنظير الفني في الرّكح التلفزيوني، الذي استهوى بعض زملائه من اللاعبين القدماء.