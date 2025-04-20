-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بلحاج يفضّل التدريب الميداني على التنظير التلفزيوني وينال ثاني لقب

علي بهلولي
  • 274
  • 0
بلحاج يفضّل التدريب الميداني على التنظير التلفزيوني وينال ثاني لقب
الأرشيف
نذير بلحاج لاعبا بِزي المنتخب الوطني الجزائري في تاريخ سابق.

أضاف اللاعب الدولي الجزائري السابق نذير بلحاج إلى رصيده، ثاني تتويج له في منصب مدرب.

ومعلوم أن نذير بلحاج (42 سنة) اعتزل ممارسة رياضة كرة القدم في منصب ظهير أيسر، عند نهاية موسم 2022-2023، ممثّلا ألوان نادي معيذر القطري.

وقاد المدرب بلحاج نادي السد لِفئة أقلّ من 19 سنة، إلى إحراز لقب بطولة قطر لِهذه الفئة، طبعة 2024-2025.

وقبل ذلك في الموسم الماضي، كان المدرب بلحاج قد أشرف على نادي السد لكن لِصنف أقل من 17 سنة، وقاده أيضا إلى إحراز لقب بطولة قطر أشبال.

ويكون نذير بلحاج قد فضّل التدريب الميداني، على التنظير الفني في الرّكح التلفزيوني، الذي استهوى بعض زملائه من اللاعبين القدماء.

مقالات ذات صلة
ناديان يتسابقان للاستفادة من خدمات حاج موسى

ناديان يتسابقان للاستفادة من خدمات حاج موسى

بِالفيديو: مهرجان للأهداف الجزائرية في البطولة السعودية

بِالفيديو: مهرجان للأهداف الجزائرية في البطولة السعودية

بيان من إدارة مولودية الجزائر بعد مباراة بسكرة

بيان من إدارة مولودية الجزائر بعد مباراة بسكرة

إدارة اتحاد العاصمة تطالب بفتح تحقيق بعد تجاهل غرفة “الفار” هذه اللقطة (فيديو)

إدارة اتحاد العاصمة تطالب بفتح تحقيق بعد تجاهل غرفة “الفار” هذه اللقطة (فيديو)

أمين عمورة يغيب عن التسجيل والتمرير منذ 8 مارس

أمين عمورة يغيب عن التسجيل والتمرير منذ 8 مارس

هكذا سجلت سداسية في لقاء واحد مع “الخضر” رغم إصابتي بالمرض

هكذا سجلت سداسية في لقاء واحد مع “الخضر” رغم إصابتي بالمرض

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد