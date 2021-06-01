بلحيمر: أزمات الساحل تستهدف الجزائر بسبب مواقفها

أكد وزير الاتصال،الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر،هذا الاثنين، أن الجزائر “لا ترهن أبدا مواقفها السيادية والمبدئية بحسابات ومساومات ظرفية”، مشددا على أن ثبات الدولة على هذه المواقف “يزعج أصحاب المصالح الذين يناورون ويخططون بشتى الوسائل للتأثير عليها”.

وقال بلحيمر في حوار مع يومية “أفريكا نيوز”، أن “لكل موقف ثمن، لكننا لا نرهن أبدا مواقفنا السيادية والمبدئية بحسابات ومساومات ظرفية، من شأنها المساس بالشرعية الدولية وبحقوق الشعوب المستعمرة والمضطهدة في التحرر والعيش الكريم”.

وأضاف أن “الثبات على هذه المواقف يزعج أعداء الحق والقانون وأصحاب المصالح الذين يناورون ويخططون بشتى الوسائل للتأثير على الجزائر،خاصة عن طريق تأزيم الوضع في منطقة الساحل وشراء الذمم في الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وتشجيع الجريمة المنظمة والحرب الإلكترونية المسعورة والسعي إلى إغراق السوق الوطنية بمختلف أنواع المخدرات والمهلوسات وكذا بالعملة المزورة”.

وأوضح بهذا الصدد، أن “الجزائر بفضل الرعاية الإلهية ويقظة أبنائها خاصة من أفراد الجيش الشعبي الوطني، ستظل بالمرصاد لأعداء الأمة”.