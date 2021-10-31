بلحيمر: المخططات الجهنمية فشلت بفضل وعي الشعب وقوة مؤسساته

قال وزير الاتصال عمار بلحيمر إن المخططات الجهنمية ضد الجزائر فشلت بفضل وعي الشعب وقوة مؤسساته الدستورية وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي.

وقال بلحيمر، الأحد، في كلمته بمناسبة الذكرى ال67 لإندلاع الثورة التحريرية أن الجزائر اليوم محصنة بفضل وحدة وتماسك الجبهة الداخلية والسياسة الرشيدة التي تنتهجها الدولة لبناء وطن متطور ومتضامن تسيره مؤسسات منتخبة بكل ديمقراطية وشفافية.

وتابع قائلا “إننا اليوم أشد ما نكون حاجة إلى صيانة أمانة الشهداء بالدفاع عن موضوع الذاكرة كاملا غير منقوص وبالإخلاص في خدمة الوطن الذي يتكالب عليه الأعداء والخونة بشتى الطرق وبمختلف الأصوات الناعقة”.

وأضاف ” إننا مدعوون جميعا لاستكمال تشييد هذا الصرح المؤسساتي وذلك بالمشاركة الفعالة في الانتخابات المحلية أواخر الشهر الجاري وتفويت الفرصة مجددا على أعداء الجزائر الجديدة.

وأردف قائلا “إنّ هذه الذكرى العظيمة التي تلخص عناصر قوة الأمة الجزائرية المرتكزة على حب الوطن والاتحاد والأخوة والتضامن تلهمنا من أجل الوفاء لتضحيات السلف وتلقين الناشئة القيم العليا والمبادئ السامية التي بها تبنى الجزائر وتزدهر.