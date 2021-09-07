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الجزائر

بلحيمر: نرفض تولي الأجانب لمهمة كشف الأخبار الكاذبة في الجزائر

الشروق أونلاين
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بلحيمر: نرفض تولي الأجانب لمهمة كشف الأخبار الكاذبة في الجزائر

أعلن وزير الاتصال، عمار بلحيمر،  عن رفضه توكيل مهمة كشف الأخبار المغلوطة أو الكاذبة المتعلقة بالجزائر لمؤسسات إعلامية أجنبية.

وقال بلحيمر  في حوار مع صحيفة “الجزائر اليوم إن إدارة فايسبوك أوكلت مهمة كشف الأخبار المغلوطة أو الكاذبة المتعلقة بالجزائر لمؤسسات إعلامية أجنبية، وهو “ما اعترضنا عليه من خلال اتخاذ إجراءات عملية تمثلت في تشكيل مجموعة متابعة وتقييم بإشراف وزارة الاتصال ومشاركة ممثلي عدد من القطاعات والهيئات والمؤسسات المعنية”.

وأشار إلى أن عمل هذه المجموعة “يرتكز على إيجاد أرضية لما يعرف بـ Fact-checking في الجزائر والذي سينشط من منظور وطني على صفحات الفايسبوك والمواقع الإلكترونية ويتولى مهمة كشف المعلومات الكاذبة والتصدي لها بجهود وكفاءات وطنية”.

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