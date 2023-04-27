بلدة صغيرة بِفرنسا أنجبت بن زيمة وشعيبي

يستعدّ اللاعب الدولي الشاب والواعد فارس شعيبي مع فريقه تولوز، لِخوض نهائي كأس فرنسا ضد نادي نانت سهرة السبت المقبل.

وسيُواجه شعيبي مُواطنَيه وزميلَيه في المنتخب الوطني الجزائري: المدافع جوين حجام والمهاجم أندي ديلور.

وأبصر فارس شعيبي النور بِفرنسا عام 2002، مُنحدرا من أبوَين جزائريَين مُهاجرَين وينتميان إلى ولاية سطيف.

وفي تقرير لها نشرته، الخميس، تطرّقت صحيفة “واست فرانس” إلى مهاجم فريق تولوز و”الخضر”، ونورد لكم أبرز محطّاته.

– وُلد شعيبي (20 سنة) وترعرع في الحيّ ذاته بِبلدية برون التابعة لِمقاطعة ليون الفرنسية، حيث كان يُقيم كريم بن زيمة (35 سنة).

– كان فارس شعيبي منذ صغره يعشق رياضة كرة القدم، ويحفظ أسماء نجوم اللّعبة الأكثر شعبية في العالم.

– شقيقه إلياس شعيبي (26 سنة)، يلعب في منصب مهاجم بِنادي سيرفات السويسري.

– بدأ فارس شعيبي مشواره الرياضي بِعمر 8 سنوات، في مدرسة نادي برون الفرنسي.

– لفت أنظار التقنيين والكشّافين بِعمر 10 سنوات، في مباراة راوغ خلالها عدّة لاعبين واستفاد من ركلة جزاء، لكنّه لم يكن أنانيا وسمح لِأحد زملائه بِتنفيذها.

– انتقل بعدها إلى نادي ليون الفرنسي (ليس أولمبيك ليون)، وحاز معه عام 2019 لقب بطولة فرنسا لِصنف الأشبال.

– في صيف 2021، انضمّ إلى نادي تولوز الفرنسي لِمدّة 4 مواسم.

– يقول التقنيون الذين تابعوه عن قرب، إنه يُجيد شغل مناصب متوسط ميدان (رقم “8”) وصانع ألعاب (رقم “10”) ومهاجم.

– يُحسن تنفيذ المخالفات أمام مرمى الفريق المُنافس، ويُفسّر سبب عدم قيامه بِهذا الدور في فريق تولوز، بِكون مدربه فيليب مونتانيي يُسند الأمر في المقام الأوّل إلى لاعب أكبر منه سنّا، وهو الهولندي برانكو فان دن بومن. وأضاف أنه لاعب مُحترف ومُنضبط تكتيكيا ويحترم الآخرين.

– يقول المُقرّبون منه، إن فارس شعيبي أنيق من ناحية الشخصية (الهندام..)، وأيضا أسلوب اللّعب (الفنيات)، بِطباع خجولة.

بقيت الإشارة إلى أن نادي تولوز الحالي فريق فتي، حيث تأسّس عام 1970 فقط (نقصد العمر الرياضي تحديدا/ الأندية العريقة يعود تاريخها إلى أواخر القرن الـ 19م). ولا علاقة له بِنادي تولوز (الآخر) الذي أحرز كأس فرنسا عام 1957، بِسداسية بينها هدفَين للاعبَي فريق جبهة التحرير عبد الحميد بوشوك وسعيد براهيمي (رحمهما الله). وحُلَّ بعد عشر سنوات منذ ذلك.