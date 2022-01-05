بلديات بدون “أميار” ومصالح المواطنين معطلة

في انتظار تفعيل قرار مجلس الوزراء

لا تزال 10 بلديات من أصل 67 تحتويها ولاية تيزي وزو، بدون رئيس بلدية، ويتعلق الأمر بكل من آيت محمود، آيت بومهدي، فريحة، الصوامع، زكري، عين الحمام، بوغني، عين الزاوية، فريقات وآيت يحيى، في انتظار تفعيل تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتمكين هذه الجماعات المحلية من ممارسة مهامها وخدماتها تجاه المواطن، عقب الشلل الذي مسها بعد الانتخابات المحلية المنصرمة.

ومن بين البلديات المعنية نجد بلديتي آيت محمود بدائرة بني دوالة وايت بومهدي بدائرة واسيف، بلديات من غير نواب، حيث لم تطرح في البلديتين المعنيتين قوائم تشارك بها في سباق الانتخابات المحلية المنظمة شهر نوفمبر الماضي، أما بقية البلديات فقد جرت بها الانتخابات بمشاركة عدة قوائم، إلا أنه لم يتم بعد انتخاب رئيس بلدية من طرف النواب واختلفت الأسباب من بلدية لأخرى وتم إحالة الملفات على الجهات الإدارية التي ينتظر أن تفصل فيها لاحقا.

وغير بعيد عن تيزي وزو، استقبلت بلدية فرعون بولاية بجاية، العام الجديد بأكوام النفايات التي عكرت يوميات المواطنين، وهي الوضعية التي بدأت في التفاقم بسبب إضراب عمال النظافة الذين رفعوا جملة من المطالب المهنية.

ودخل الأحد الفارط، عمال النظافة وسائقو حافلات النقل المدرسي لبلدية فرعون، في إضراب عن العمل مطالبين بمنحة الكوفيد وتعويض الأوامر بالمهنة إلى جانب توفير بدلات تتماشى وعملهم، وقد تسبب الإضراب المذكور في تراكم النفايات بشوارع وأرجاء البلدية كما وجد التلاميذ من جهتهم، صعوبات جمة من أجل الالتحاق بمقاعد دراستهم مع بداية الفصل الثاني من العام الدراسي.

ويطالب المتضررون من هذه الوضعية بتدخل والي الولاية ورئيس الدائرة من أجل حل المشكل المطروح، علما أن البلدية المذكورة لا تزال من دون متصرف يشرف على تسيير شؤونها، كونها لا تحوز رئيسا يتولى أمورها ولا مجلسا منتخبا يسهر على تحسين معيشة المواطن جراء عدم ترشح أي قائمة لهذه المهمة خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث يطالب السكان بإنهاء الحالة الاستثنائية التي تعيشها بلديتهم ما أثر سلبا على يومياتهم كون تراكم النفايات ليست إلا البداية- يقول المواطنون- الذين لا يزالون ينتظرون فتوى السلطات بخصوص البلديات التي لم تشملها العملية الانتخابية الأخيرة نظرا لغياب المترشحين، علما أن ذات الوضع تعيشه ثلاث بلديات أخرى بتراب الولاية على غرار بلديات أقبو وتوجة ومسيسنة.

وكان مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد تناول آليات تعيين متصرفين بالبلديات التي تعذر فيها، إجراء الانتخابات، حيث أكد الرئيس تبون على إشراك ممثلي المجتمع المدني المحلي، في هذه العملية المؤقتة، لتسيير البلديات المعطّلة، والتحضير لانتخابات جزئية في أقرب الآجال.