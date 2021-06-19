بلدية أقبو تباشر إبادة الحيوانات الضالة رغم الجدل

تزامنا مع حملات تدعو إلى انتهاج أساليب إنسانية

أعلنت مصالح بلدية أقبو، بحوض الصومام في بجاية، الشروع في حملة القضاء على الحيوانات الضالة على مستوى كل أحياء البلدية، طوال 30 يوما، بداية من الساعة العاشرة ليلا، وذلك انطلاقا من يوم 16 جوان باستعمال الذخيرة الحية.

ودعت مصالح البلدية في بيان لها، المواطنين إلى تسهيل عمل الفرق المجندة لهذا الغرض، مع الإشارة إلى أن شوارع بلدية أقبو على غرار باقي بلديات الولاية والوطن ككل، تعج بالكلاب والقطط الضالة خاصة خلال الفترات الليلية، الأمر الذي يعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة عندما يتعلق الأمر بحيوان مصاب بداء الكلب.

وأمام غياب أدنى الحلول الإنسانية التي تسمح بالتكفل بهذه الحيوانات الضالة من خلال تجميعها على مستوى مراكز مخصصة لهذا الغرض، كما يحدث في كل البلدان التي تطبق مصطلح “الرفق بالحيوان” على أرض الواقع، فإن القائمين على تسيير البلديات لدينا يلجؤون في كل مرة إلى إطلاق حملات إبادة لتخليص الشوارع من هذه الحيوانات الضالة على رأسها القطط والكلاب.

وأضحى من الضروري التفكير في طريقة أخرى تسمح بتنظيف الشوارع من خطر الحيوانات الضالة، وفي نفس الوقت بالتكفل بهذه الأخيرة على مستوى مراكز تتوفر على كل الضروريات، إذ يتم على مستواها تنظيف هذه الحيوانات الضالة وتطعيمها وعلاجها قبل أن يتم عرضها عبر موقع مخصص لذلك، على المواطنين الذين يرغبون في امتلاك قط أو كلب بمبالغ رمزية وحتى بالمجان. مع الإشارة إلى أن تزويد الحيوانات الضالة على مستوى هذه المراكز بالمأكل سوف لن يكون بالمهمة المستحيلة بالنظر إلى الكميات الهائلة من الأطعمة التي يتم رميها في حاويات القمامة على مستوى المطاعم الجامعية، كما سيقوم المواطنون أنفسهم بنقل بقايا أطعمتهم إلى هذه المراكز، كما يتكفل عمال هذه المراكز بعملية القبض على كل حيوان ضال وسط الشارع، وذلك بدلا من القيام بهذه المهمة بالذخيرة الحية أو السم أو بالصعق الكهربائي وغيرها من أساليب التقتيل التي أخرجت مؤخرا العديد من المواطنين عن صمتهم، مطالبين بوضع حد لمثل هذه الإبادات.