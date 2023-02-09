بلدية برشلونة تجمد علاقاتها مع اسرائيل لهذا السبب

أصدر مجلس مدينة برشلونة، مرسوما “بالتعليق المؤقت” للعلاقات مع إسرائيل وكذلك جميع مؤسساتها، بما في ذلك التوأمة مع مدينة تل أبيب.

وكشفت رئيسة بلدية برشلونة اليسارية آدا كولاو في مؤتمر صحافي، أنها بعثت رسالة إلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تخبره بقرار تعليق العلاقات مؤقتا مع إسرائيل وكذلك الأسباب التي دعت إلى ذلك.

وتزامن القرار مع استقبال المسؤولة ممثلين عن تجمع يضم 112 جمعية تدافع عن حقوق الفلسطينيين وتعارض وتقاوم الأرباتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين “الفصل العنصري”.

وأوضحت كولاو “طالب أكثر من مئة منظمة وأكثر من 4 آلاف مواطن بالدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، ولهذا السبب، بصفتي رئيس البلدية، كتبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأبلغه بأنني علقت مؤقتا العلاقة المؤسسية بين برشلونة وتل أبيب”.

واعتبرت رئيسة بلدية برشلونة أن القرار يعتبر ضروريا للدفع بالسلام، وذكّرت بأن البلدية قامت بتعليق العلاقات مع مدينة سان بطرسبورغ الروسية إثر الغزو الروسي لأوكرانيا. وتابعت أن “القرار ليس موجها ضد المواطنين اليهود بل ضد سياسة حكومة إسرائيل التي تخضع الفلسطينيين لسياسة الأبارتهايد”.