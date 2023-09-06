بلدية في بريطانيا تعلن إفلاسها

أعلنت بلدينة بريمنغهام في بريطانيا إفلاسها يوم الثلاثاء، وقالت سلطاتها إنها “لم تعد قادرة على تحقيق التوازن في نفقاتها”.

وقال مجلس المدينة في بيان إنه “أصدر إشعارا بموجب القانون الذي يحصر الإنفاق في الخدمات الأساسية”.

وأوضح المجلس الذي يسيطر عليه حزب العمال أن البلدية “لم تعد قادرة على تحقيق توازن في نفقاتها”. وأن إعلان الإفلاس كان “خطوة ضرورية لاستعادة الأوضاع المالية السليمة للمدينة”.

فضلا عن ذلك، يواجه المجلس المحلي للمدينة مطالب بتعويضات مالية تصل إلى 760 مليون جنيه استرليني، من قبل عاملين رفعوا دعاوى بشأن المساواة في الأجور.