بلد جديد يحتفل بإلغاء تأشيرة السفر إلى منطقة شنغن عن مواطنيه

تنقل المئات من مواطني كوسوفو إلى مطار العاصمة بريشتينا للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد إلغاء تأشيرات الدخول لمنطقة شنغن بداية من الإثنين، حسب ما رصدته وكالة رويترز.

وكانت كوسوفو المنفصلة عن صربيا منذ 2008، الدولة الوحيدة في غرب البلقان، التي لا يزال مواطنوها بحاجة إلى تأشيرات للسفر إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي في تصريح أدلى به خلال مشاركته في استقبال المسافرين بالمطار:”لقد انتظرنا كثيرا، لقد تعرضنا للظلم لوقت طويل، لكننا نجحنا في النهاية”.

وتسمح منطقة شنغن لأكثر من 400 مليون شخص بالسفر بحرية بين الدول العضوة في المنطقة، لتكون بذلك أكبر منطقة لحرية التنقل في العالم.

وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في عام 2008، لكنها لا تزال غير متمتعة بصفة الدولة العضو في الأمم المتحدة، بسبب اعتراض صربيا وروسيا والصين.