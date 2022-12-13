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بلد جديد يرشّح رسميا لعضوية الاتحاد الأوروبي

محمد عبد المؤمن
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بلد جديد يرشّح رسميا لعضوية الاتحاد الأوروبي
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الاتحاد الأوروبي

وافق اجتماع وزراء الشؤون العامة في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، على منح البوسنة والهرسك وضع البلد “المرشّح” للانضمام إلى الاتحاد.

وقال مفوض شؤون التوسع وسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي في تغريدة على تويتر:”وصلنا اليوم إلى نقطة تحول أخرى في سياسة توسيع الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف:”تمّ منح البوسنة والهرسك وضعية البلد المرشّح لعضوية الاتحاد الأوروبي”، مضيفا:”أبواب التكتّل مفتوحة”.

وتابع المسؤول الأوروبي يقول:”لدينا تطلّعات وآمال كبيرة بتحقيق الأولويات الرئيسية الـ14 (للاتحاد الأوروبي) لصالح مواطني البوسنة والهرسك”.

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