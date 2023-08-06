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بلد عربي يحجب تطبيق “تلغرام” لأسباب أمنية

الشروق أونلاين
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بلد عربي يحجب تطبيق “تلغرام” لأسباب أمنية
أرشيف
حجب تلغرام في العراق

أعلن العراق يوم الأحد عن حجب تطبيق “تلغرام” للمراسلات الفورية، لأسباب تتعلق بـ”الأمن القومي والسلم المجتمعي”، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وجاء في بيان لوزارة الاتصالات العراقية إن “حجب تطبيق تيلغرام جاء بناء على توجيهات الجهات العليا، لمحددات تتعلق بالأمن الوطني. وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق سلامة التعامل بها، خلافا للقانون”.

وأضافت الوزارة أن السلطات العراقية “طلبت مرارا من الشركة المعنية، التعاون في غلق المنصات التي تسرّب بيانات الهيئات الرسمية، والبيانات الشخصية للمواطنين. ما يشكل خطرًا على الأمن القومي والسلم المجتمعي”.

“إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات”، يضيف البيان. معربا عن “احترام الوزارة لحقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها”.

وأطلق تطبيق تلغرام عام 2013، من قبل رائدي الأعمال والأخوين الروسيين نيكولاي وبافل دوروف. ويستخدمه نحو 700 مليون شخص شهريا إلى غاية مارس الماضي.

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