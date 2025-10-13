بلد مجاور للصحراء الغربية يبلغ المونديال لِأوّل مرّة

حقّق منتخب جزر الرأس الأخضر لِكرة القدم مساء الإثنين إنجازا تاريخيا، بِنيله بطاقة كأس العالم 2026، في أمر غير مسبوق.

وفاز منتخب جزر الرأس الأخضر بِثُلاثية نظيفة على الزائر فريق إسواتيني (سوازيلاندا سابقا)، لِحساب الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات المونديال.

وبات منتخب “أسماك القرش الزرقاء” يجمع 23 نقطة في صدارة الفوج الرابع، متقدّما عن الوصيف الكاميروني بِفارق 4 نقاط. وهو الترتيب النهائي الذي منحه تذكرة كأس العالم.

وحصد منتخب جزر الرأس الأخضر 7 انتصارات، واكتفى بِتعادلَين، ومُنِيَ بِخسارة واحدة فقط، في تصفيات المونديال. تحت إشراف المدرب المحلي بوبيستا (55 سنة) الذي يُؤطّر عارضته الفنية منذ جانفي 2020.

ولم يسبق لِهذا المنتخب حضور فعّاليات كأس العالم، كما أنه بدأ يُشارك في التصفيات متأخّرا، وبِالضّبط في نسخة كوريا الجنوبية واليابان 2002، وحينها تجمّدت مشاركته مبكّرا في الدور الأول، لمّا تعادل بِميدانه سلبا مع الجزائر في الذهاب، وخسر بِعنّابة إيّابا (0-2) من توقيع أسعد بورحلي ورفيق صايفي، تحت إشراف المدرب ناصر سنجاق.

واللافت أن المدرب الحالي بوبيستا كان لاعبا احتياطيا، في كلتا المقابلتَين ضد الجزائر في عام 2002. ثم قاد جزر الأخضر في العارضة الفنية، وخسر لاعبوه ودّيا (1-5) أمام رجال جمال بلماضي، في قسنطينة شهر أكتوبر من عام 2023.

وفي آخر تصنيف لـ “الفيفا” نشرته في الـ 18 من سبتمبر الماضي، تموقع منتخب جزر الرأس الأخضر في الرتبة الـ 70 عالميا.

وتُعدّ جزر الرأس الأخضر بلد صغير من حيث المساحة، يقع في المحيط الأطلسي أقصى غرب القارة السمراء وغير بعيد عن الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية (الصحراء الغربية). كما يبلغ سكانه نصف مليون نسمة، استنادا إلى أحدث الإحصائيات الرّسمية.