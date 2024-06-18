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الجزائر
حالات الغش تراجعت بشكل كبير وهي آيلة للزوال

بلعابد: الإعلان عن نتائج البكالوريا في 20 جويلية

خ. م
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بلعابد: الإعلان عن نتائج البكالوريا في 20 جويلية
أرشيف

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2024 جرت في ظروف تنظيمية “ممتازة”.
وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها خلال زيارته، نهاية الأسبوع، للفريق المشرف على عملية تصميم وإعداد وطبع مواضيع امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2024، على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فرع القبة، أن الامتحانات التي اختتمت الخميس الماضي “جرت في ظروف ممتازة” وتميزت بـ”هدوء وبالتزام وبتحكم كبير”.
وأشاد بلعابد، بالمناسبة، بـ”الاحترافية والمهنية والكفاءة” التي تحلى بها الفريق المشرف على إعداد وتصميم وطبع المواضيع، مستدلا “بخلو مواضيع هذا الامتحان من أي أخطاء”، ناهيك عن كون الأسئلة “في صميم ما تناوله التلاميذ حضوريا في الأقسام”.
وفي رده على سؤال حول حالات الغش المسجلة خلال هذه الدورة، جدّد بلعابد التأكيد بأن حالات الغش “تراجعت بشكل كبير”هذه السنة، وهي “آيلة للزوال”، مذكّرا بأن القانون طبّق “بكل صرامة”، ضد من حاول المساس بمصداقية الامتحان.
واغتنم الوزير المناسبة ليعرب عن تمنياته بالنجاح لكل التلاميذ، مجدّدا التأكيد بأن “نتائج امتحانات شهادة البكالوريا سيتم الإعلان عنها في حدود 20 جويلية المقبل”، كما شكر جميع المؤطرين من بيداغوجيين وإداريين وعمال، نظير مجهوداتهم من أجل إنجاح هذه الامتحانات.

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