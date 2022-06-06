بلعابد: الإعلان عن نتائج “البيام” نهاية جوان

إرجاء الفصل في التفويج وإدماج 46 ألف موظف

كشف عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، أن الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط، سيكون نهاية شهر جوان الجاري، فيما أشار إلى أن هناك مشاورات مكثفة جارية مع الجهات المختصة لأجل الفصل في ملف الإبقاء على نظام التفويج أو إلغائه في الدخول المدرسي المقبل.

وخلال إعطائه إشارة انطلاق امتحان شهادة “البيام” من ولاية تقرت، بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية الوطنية والتعليم العالي، نور الدين غوالي، ومسؤولين محليين، جدد المسؤول الأول عن القطاع تأكيده بأن الوزارة حريصة على تطبيق القوانين بصرامة إزاء كل من يريد بث مواضيع خاطئة ومفبركة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، معتبرا هذا السلوك السيئ من شأنه “التشويش” على المترشحين وإرهاقهم نفسيا وجسديا، فيما وجه نداء للأولياء يدعوهم من خلاله إلى تقديم نصائح وإرشادات لأبنائهم.

وطمأن وزير التربية الوطنية المترشحين بأن الامتحان يسير في ظروف حسنة فلا يوجد داع للقلق، فيما كشف بأن الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط، سيكون نهاية شهر جوان الجاري كأقصى حد.

وبخصوص النظام الدراسي الذي سيعتمد خلال السنة الدراسية 2022/2023، أوضح الوزير بلعابد أن مشاورات جارية مع الجهات المختصة للفصل في قضية الإبقاء على نظام التفويج المعتمد أو العودة إلى نظام التمدرس العادي، وهو التصريح الذي يؤكد بأن الوزير قد فضل التريث قبل البت في الملف برغم أنه قد سبق له أن أعلن مطلع شهر مارس الفارط عن إسقاط العمل بذات النظام الذي اعتمد لموسمين دراسيين، بسبب أزمة الوباء العالمية.

وفيما تعلق بملف الإدماج الذي أوصى رئيس الجمهورية بضرورة طيه نهاية شهر ماي الفارط، أكد الوزير أن مصالحه قد أنهت العملية وتمكنت من تسوية وضعية 45714 موظف في رتب تتيح لهم الترقية لاحقا.