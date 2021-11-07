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قال أنها ستضم دروسا في محاربة الفساد..

بلعابد: الشروع في مراجعة المناهج التعليمية

نشيدة قوادري
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بلعابد: الشروع في مراجعة المناهج التعليمية
أرشيف
وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد

أعلن، عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية، مراجعة المناهج التعليمية عن طريق تحيينها وتحسينها عبر المجلس الوطني للمناهج لتخفيف ثقل المحفظة، إذ تقرر أيضا إدراج دروس حول “محاربة الفساد” مع إعداد مناهج لترقية التربية الفنية لدعم “البكالوريا الفنية” مستقبلا مع اقتراح أساليب جديدة لتقييم التلاميذ.

وأضاف الوزير، خلال إشرافه الأحد على تنصيب المجلس الوطني للمناهج بتشكيلة جديدة، بأن هذه الهيأة ستتكفل بترقية المناهج الدراسية السنوية للأطوار الثلاثة، عن طريق مراجعتها مراجعة جذرية وشاملة، لتحقيق التحسينات للارتقاء بالمدرسة العمومية.

وقال الوزير بأن المجلس الوطني للمناهج بالإضافة إلى مهمته التي تكمن في مراجعة البرامج، سيهتم بطرح موضوعات عديدة على غرار التربية البيئية وعلوم الإعلام والاتصال الحديثة، فيما شدد على أن المجلس سيحرص أيضا على إدراج دروس حول محاربة الفساد في المناهج التربوية الجديدة.

وأضاف الوزير، بأن المجلس نفسه سيسهر على ترسيخ الرقمنة وسيعمل على دعم التوجه العلمي والتكنولوجي في المناهج التربوية الجديدة، لتكييف كفاءات التلاميذ مع معايير التمدرس العالمية، في الوقت الذي سيقوم أيضا باقتراح أساليب جديدة لتقييم التلاميذ، بالإضافة إلى تحديد ملمح الكفاءات للأساتذة لتحقيق الاحترافية، عن طريق إقامة أطر جديدة لتحسين المدرسة الجزائرية.

ومن جهته، أكد رئيس المجلس الوطني للمناهج، لوصيف عبد الله، بأن المجلس سيساهم في تكريس النجاعة التربوبة والعمل على ترقية المناهج لتحقيق النوعية المنتظرة في مصاف المنظومات التربوية.

ويضم المجلس المنصب بتشكيلة جديدة 32 عضوا، من بينهم باحثون جامعيون في مختلف التخصصات وخبراء.

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