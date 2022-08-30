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الجزائر

بلعابد: المؤسسات التربوية جاهزة لاستقبال التلاميذ يوم 21 سبتمبر

الشروق أونلاين
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بلعابد: المؤسسات التربوية جاهزة لاستقبال التلاميذ يوم 21 سبتمبر

أكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، الثلاثاء، جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ يوم 21 سبتمبر المقبل، وذلك بتوفير كافة الظروف التنظيمية والمادية.

وأفاد بيان للوزارة أن وزير التربية أكد “جاهزية المؤسسات التعليمية لاستقبال التلاميذ يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 وهو تاريخ الدخول المدرسي الذي تم تحديده في مجلس الوزراء المنعقد في 28 أوت الجاري”.

كما أكد الوزير “توفير جميع الظروف التنظيمية والمادية”، مذكرا “بمستجدات هذا الموسم والترتيبات المقرر تجسيدها”.

ومن بين أهم الملفات التي سيتم تجسيدها خلال هذا الموسم الدراسي -يضيف البيان-“تنصيب مادة اللغة الانجليزية في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي”، والتي أكد بشأنها وزير القطاع أن “كل المستلزمات المتعلقة بتدريسها ستكون جاهزة قبل التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة، سواء تعلق الأمر بالمنهاج، الكتاب، التأطير، التكوين والتنظيمات التربوية المناسبة، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وفي هذا الصدد، أمر وزير القطاع مديري التربية بوجوب “ضبط قائمة الراغبين في تدريس هذه المادة على النظام المعلوماتي لقطاع التربية نهاية نهار اليوم كآخر أجل، حيث سيتكفل هذا النظام آليا بترتيب المسجلين للتعاقد على المناصب المفتوحة وفق معايير مدروسة، تحسبا لاستدعائهم لاختيار مكان العمل حسب الأولوية في الترتيب قبل الالتحاق بالتكوين التهييئي”، مشددا على ضرورة أن تتم هذه العملية في “شفافية تامة”.

كما أمر الوزير بمواصلة “المتابعة الميدانية لمختلف العمليات التي تم اعتمادها للتخفيف من وزن المحفظة المدرسية, توزيع وبيع الكتاب المدرسي، متابعة ودراسة التنظيمات التربوية خاصة في مناطق الضغط وكذا وضعية مرافق الاستقبال والمطاعم”.

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