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الجزائر

بلعابد: النشاط النقابي سيتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل

الشروق أونلاين
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بلعابد: النشاط النقابي سيتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل
ح.م
جانب من اللقاء

أكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد أن مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي سيتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل، بحيث سيراعي هذا الأخير ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات.

وأوضح الوزير خلال لقاء له مع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية أنه سيتم اشراك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي.

ودعا بلعابد خلال الإجتماع الذي جاء في إطار سلسلة اللقاءات الثنائية المبرمجة مع الشريك الاجتماعي، أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية إلى الانخراط في الحملة الرابعة للتلقيح التي ستنطلق ابتداء من الأحد 23 إلى غاية يوم الخميس 27 جانفي 2022.

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