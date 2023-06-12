-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه جديد: أمطار رعدية عبر 32 ولاية وموجة حر بـ 4 ولايات جنوبية
الجزائر

بلعابد: امتحان البكالوريا يسير في ظروف حسنة وقضينا كليا على ظاهرة الغش

الشروق أونلاين
  • 23
  • 0
بلعابد: امتحان البكالوريا يسير في ظروف حسنة وقضينا كليا على ظاهرة الغش
ح.م
وزير التربية خلال زيارته لولاية تيبازة

أكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أنه تم القضاء على ظاهرة الغش كليا، مشيرا إلى أن امتحان البكالوريا يسير في ظروف حسنة.

وقال بلعابد، الاثنين، خلال زيارته لولاية تيبازة في ثاني أيام امتحان شهادة البكالوريا أن “ظاهرة الغش تم القضاء عليها كليا ابتداء من السنة الماضية وكذلك السنة الحالية والشكر موصول لكل الجهات الامنية ووزارة العدل على تنصيبها لجنة في كل ولاية”.

كما أكد بلعابد أن الدخول المدرسي المقبل سيشهد العديد من المستجدات من بينها اللغة الانجليزية في السنة الرابعة من التعليم الابتدائي وكذلك سيكون اول امتحان بكالوريا في شعبة الفنون التي أقرها رئيس الجمهورية

وأوضح الوزير أنه  سيتم تجهيز ما قوامه 1200 مدرسة ابتدائية بلوحات رقمية وسيكون لولاية تيبازة حظ كسائر الولايات وعليه الرجاء توفير الشروط التي وضعت في المنشور الخاص لتجهيز هذه المدارس باللوحات .

كما دعا إلى دعم عملية التوزيع بتوفير وسائل النقل ليصل الكتاب المدرسي قبل أيام الدخول المدرسي .

وقال الوزير إنه سيكون هنالك نقص وهو نقص عادي لخلل في ديوان المطبوعات المدرسية لعدم تجهزه بامكانيات تسمح له بتوزيع الكتاب من فروعه الى المؤسسات التعليمية وعليه الرجاء بالنسبة للعملية .

وعن المنحة التضامنية المقدرة ب 5000 دج قال الوزير “نعمل بتنسيق دقيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية وكلنا امل على ان تصرف في اوانها “

كما تحدث الوزير عن اقرار تدريس التربية البدنية و الرياضية من طرف اساتذة متخصيص وهي سابقة في الجزائر وعلى مستوى  الدول بما فيها المتطورة.

مقالات ذات صلة
وفاة شخصين في حادث بالدراجة النارية بتقرت

وفاة شخصين في حادث بالدراجة النارية بتقرت

حملات تحسيسية وسط الحجاج المرضى وكبار السن والنساء الحوامل

حملات تحسيسية وسط الحجاج المرضى وكبار السن والنساء الحوامل

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 09 جوان 2023

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 09 جوان 2023

جنايات بومرداس تدين عناصر من حركة “الماك” الإرهابية

جنايات بومرداس تدين عناصر من حركة “الماك” الإرهابية

ارتفاع حصيلة انقلاب القارب بتيبازة إلى 18 وفاة

ارتفاع حصيلة انقلاب القارب بتيبازة إلى 18 وفاة

بكالوريا 2023: الدرك يضع مخططا شاملا لتأمين مراكز الامتحان

بكالوريا 2023: الدرك يضع مخططا شاملا لتأمين مراكز الامتحان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد