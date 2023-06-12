بلعابد: امتحان البكالوريا يسير في ظروف حسنة وقضينا كليا على ظاهرة الغش

أكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أنه تم القضاء على ظاهرة الغش كليا، مشيرا إلى أن امتحان البكالوريا يسير في ظروف حسنة.

وقال بلعابد، الاثنين، خلال زيارته لولاية تيبازة في ثاني أيام امتحان شهادة البكالوريا أن “ظاهرة الغش تم القضاء عليها كليا ابتداء من السنة الماضية وكذلك السنة الحالية والشكر موصول لكل الجهات الامنية ووزارة العدل على تنصيبها لجنة في كل ولاية”.

كما أكد بلعابد أن الدخول المدرسي المقبل سيشهد العديد من المستجدات من بينها اللغة الانجليزية في السنة الرابعة من التعليم الابتدائي وكذلك سيكون اول امتحان بكالوريا في شعبة الفنون التي أقرها رئيس الجمهورية

وأوضح الوزير أنه سيتم تجهيز ما قوامه 1200 مدرسة ابتدائية بلوحات رقمية وسيكون لولاية تيبازة حظ كسائر الولايات وعليه الرجاء توفير الشروط التي وضعت في المنشور الخاص لتجهيز هذه المدارس باللوحات .

كما دعا إلى دعم عملية التوزيع بتوفير وسائل النقل ليصل الكتاب المدرسي قبل أيام الدخول المدرسي .

وقال الوزير إنه سيكون هنالك نقص وهو نقص عادي لخلل في ديوان المطبوعات المدرسية لعدم تجهزه بامكانيات تسمح له بتوزيع الكتاب من فروعه الى المؤسسات التعليمية وعليه الرجاء بالنسبة للعملية .

وعن المنحة التضامنية المقدرة ب 5000 دج قال الوزير “نعمل بتنسيق دقيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية وكلنا امل على ان تصرف في اوانها “

كما تحدث الوزير عن اقرار تدريس التربية البدنية و الرياضية من طرف اساتذة متخصيص وهي سابقة في الجزائر وعلى مستوى الدول بما فيها المتطورة.