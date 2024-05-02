بلعابد: امتحان تقييم المكتسبات للخامسة ابتدائي سيشمل 6 مواد

كشف وزير التربية عبد الكريم بلعابد، أن امتحانات تقييم المكتسبات للسنة الخامسة ابتدائي ستكون في 6 مواد بدلا من 12 مادة.

وقال الوزير، الخميس، خلال ندوة صحفية حول تحضيرات الامتحانات النهائية، أن امتحانات تقييم المكتسبات في التعليم الابتدائي سيكون بمقاربة جديدة لكن بنفس الأهداف والمقاصد ابتداء من 12 ماي إلى غاية 14 ماي، مشيرا إلى أن المواد التي سيمتحن فيها هي العربية، التاريخ والجغرافيا، الرياضيات، التربية الإسلامية، اللغة الفرنسية والأمازيغية

وأكد بلعابد أن بكالوريا شعبة الفنون لأول مرة بأربع خيارات وهي المسرح، الفنون التشكيلية، سينما السمعي البصري و الموسيقى

كما كشف الوزير بلعابد أن امتحان التربية البدنية سيكون في الفترة ما بين 08 ماي و 20 ماي الجاري.