بلعابد: تحيين السكنات الوظيفية وتجهيز المؤسسات رقميّا

اعتبر مشاريع التوسعة حلا مناسبا لظاهرة الاكتظاظ

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد على ضرورة تحيين مدوّنة السكنات الوظيفية وأخذها بعين الاعتبار، وتسوية وضعيتها قبيل الدخول المدرسي القادم، مشيرا إلى إلزامية استفادة حاجب المؤسسة من سكن وظيفي.

وبخصوص التدفئة المدرسية، عبّر الوزير بلعابد عن ارتياحه في هذا الجانب، إذ أنه لم يتم طرح أي مشكل في هذا الشأن طوال الموسم الدراسي، خصوصا بعد منح الدولة أرصدة مالية معتبرة للولايات، فيما أعطى الولاة هذا الموضوع اهتماما بالغا، ساهم في حل مشاكل أحادي أكسيد الكربون.

وفي هذا الصدد أشار الوزير، الخميس، خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية برج بوعريريج، إلى ضرورة بعث نقلة نوعية والذهاب إلى استخدام التدفئة في الأقسام بلا مخاطر بالنسبة للغاز والتدفئة المركزية الذي رافقته مختلف الحملات التحسيسية والاعلامية، التي تم تنظيمها على مدار السنة على مستوى مختلف المؤسسات التربوية والتي تكللت بنتائج ايجابية تجسدت في تراجع مخاطر احادي أكسيد الكربون داخل الأقسام.

وفي سياق آخر، أشار الوزير بلعابد إلى النمطية الجديدة للطور الابتدائي، مصرا على ضرورة توفير الهياكل الرياضية على مختلف كل المؤسسات التربوية، مؤكدا وجود قفزة نوعية في الطور الابتدائي، بعد تدريسها من طرف أساتذة مختصين يؤطرون قرابة 6 ملايين تلميذ تعمل الوزارة على تعميم كل المستلزمات والهياكل في هذا الشأن.

وكشف الوزير عن بعث مديرية عامة لاكتشاف النخب المدرسية والتي يبدأ تأسيسها حسبه من الطور الابتدائي .

وعن مشكل الاكتظاظ، كشف ذات المتحدث عن مشروع أقسام التوسعة التي اعتبرها الحل البديل المستعجل للقضاء على هذه الظاهرة، باعتبارها قليلة التكلفة وسريعة الإنجاز، ولترشيد النفقات ستبنى حسب الخارطة المدرسية والتي أثبتت نجاحها حيث تمثل قرابة 80% وطنيا .

وعن الهياكل التربوية، كشف الوزير عن مشروع التجهيز المدرسي الجديد خاصة الطاولات، التي سيصدر بشأنها تعليمة خاصة طاولة “mono place” التي تتوفر على مآرب تربوية كثيرة، مشيرا إلى تواصل عملية تجهيز المؤسسات التربوية باللوحات الرقمية وتخفيف وزن المحفظة والمناهج بالنسبة لتلاميذ التحضيري.