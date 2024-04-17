بلعابد: تخفيف المناهج والبرامج الدراسية الموسم المقبل

البداية ستكون من الطور الأول للتعليم الابتدائي

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الثلاثاء، أنّ الموسم الدراسي المقبل (2024 – 2025) سيعرف الشروع في “تخفيف المناهج والبرامج الدراسية”.

لدى إشرافه على تظاهرة احتفالية نُظّمت بثانوية الرياضيات “محند مخبي” بالقبة (الجزائر العاصمة)، أفاد بلعابد بأنّ “البداية ستكون من الطور الأول للتعليم الابتدائي مع تقليص بعض المواد وتأجيلها إلى مستويات أخرى دون المساس بالمواد المتعلقة بالهوية الوطنية ومنها التربية الإسلامية واللغة العربية، والتي ستبقى في كل الأطوار وفي جميع المستويات”.

واستعرض الوزير جهود قطاعه في مجال ترقية المواد العلمية، خاصة منها الرياضيات، وإدراج اللغة الإنجليزية والتربية الرياضية والبدنية في مرحلة التعليم الابتدائي ورقمنة القطاع، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أنّ جهود الدولة في مجال التربية والتعليم أعطت “نتائج جيدة”، حيث بلغت نسبة التمدرس لدى التلاميذ البالغين من العمر 6 سنوات أزيد من 98.90 بالمائة، في حين بلغ معدل التمدرس في التعليم الإلزامي (من 6 إلى 16 سنة) 96.97 بالمائة.

وأكد بلعابد أنّ دائرته الوزارية دأبت على إحياء يوم العلم تخليدا لذكرى وفاة رائد النهضة الجزائرية، الشيخ العلامة عبد الحميد ابن باديس، مبرزا أنّ هذا اليوم له “دلالة خاصة بالنسبة للمدرسة الجزائرية التي تسعى إلى الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية والثقافية لدى الناشئة، وذلك في إطار الحفاظ على الذاكرة ومقومات الهوية الوطنية”.

وتجسيدا لهذه الغاية يضيف الوزير، سطّرت وزارة التربية “برنامجا ثريا” لإحياء هذه المناسبة عبر جل المؤسسات التربوية بمختلف مراحلها التعليمية، مشيرا إلى أنّ هذه المناسبة فرصة لتكريم التلاميذ المتميزين بهدف تحفيزهم على العلم والأدب والابتكار.