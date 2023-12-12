بلعابد: تقليص مدة “السانكيام الجديد” إلى 3 أيام وهذا موعد إجرائه

أعلن وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، الثلاثاء، عن تقليص فترة إجراء امتحان تقييم المكتسبات بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة إبتدائي إلى 3 أيام فقط.

وفي تصريح صحفي له على هامش زيارة عمل قادته إلى ولاية الشلف، أكد بلعابد أن الندوات التي تم عقدها لتقييم هذا الإمتحان أسفرت عن عدد من المقترحات والتوصيات.

وتقرر حسب الوزير تقليص فترة إجراء الامتحان الذي دار في نسخته الأولى على مدى 25 يوما إلى 3 أيام فقط برسم السنة الدراسة الجارية.

وأضاف بلعابد أن التلميذ سيمتحن في 6 مواد، أما المواد الأربعة المتبقية بما فيها مادة التربية البدنية فيُمتحن فيها على مدار السنة الدراسية.

وبالنسبة لموعد إجراء الامتحان كشف الوزير أنه سيكون خلال أيام 13،12 و14 من شهر ماي المقبل