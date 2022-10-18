بلعابد: تنظيم أول امتحان لشهادة البكالوريا فنون في سنة 2024

أعلن وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، الثلاثاء، أن تنظيم امتحان شهادة البكالوريا في شعبة الفنون سيكون انطلاقا من سنة 2024.

وكشف بلعابد خلال تصريح للصحافة، بمناسبة الشروع في تزويد كلّ المدارس الابتدائية عبر الوطن بالنسخة الثانية من الكتب المدرسية أن أول دورة لبكالوريا الفنون ستكون بعد سنتين.

من جهة أخرى، قال الوزير إن 65 ألف مستخدم بالقطاع سيستفيد من الترقية بينهم 36 ألف أستاذ إضافة إلى إداريين.

وفي السياق ذاته، أعلن بلعابد عن تخصيص 5357 منصب مالي لأساتذة اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي.

هذه هي السنوات المعنية بالنسخة الثانية للكتاب المدرسي

واعتبر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد يوم الإثنين، أن تزويد المدارس بالنسخة الثانية من الكتب المدرسية، سيكون إجراء “حاسما” في تخفيف وزن المحفظة والحفاظ على صحة التلاميذ.

وقال بلعابد في تصريح للصحافة، إن هذا الإجراء “حاسم” في تخفيف وزن المحفظة على تلاميذ السنوات الثالثة والرابعة و الخامسة من التعليم الابتدائي.

كما أكد الوزير “الدور الهام الذي يلعبه الشريك الاجتماعي، على غرار جمعيات أولياء التلاميذ، في إنجاح هذا الإجراء”. داعيا هذه الجمعيات إلى “الانخراط في المسعى الذي يهدف أساسا إلى الحفاظ على صحة التلاميذ”.