بلعابد: جاهزون لكل ما يتطلبه الدخول المدرسي

تعليمات بالإصغاء إلى أولياء التلاميذ

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، السبت، استعداد قطاعه لتلبية انشغالات ممثلي أولياء التلاميذ بكل “مسؤولية وايجابية”.

وأوضح بلعابد عقب استقباله لممثلي 4 جمعيات ومنظمات أولياء التلاميذ، أن القطاع “يصغي إلى انشغالات هؤلاء بتأن كبير وسنحاول سويا تسوية كل هذه الانشغالات والاهتمامات بنظرة مسؤولة وايجابية”.

وتابع الوزير قائلا: “سنكون في جاهزية واستعداد لكل ما يتطلبه الدخول المدرسي فيما يخص الشق المتعلق بأولياء التلاميذ،”، لافتا إلى أنه أعطى تعليمات إلى كل مديري التربية للإصغاء لممثلي الأولياء والتكفل باحتياجاتهم وانشغالاتهم”.

وفي سياق تطرقه إلى التدابير الصحية التي أقرتها الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا، جدد بلعابد دعوته الملحة لاحترام كل الاجراءات اللازمة حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وبالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها جمعيات ومنظمات أولياء التلاميذ كشريك “هام” لقطاع التربية الوطنية، حرص الوزير على إبراز “تضامن” الأولياء في مثل هذه الظروف الصحية التي تمر بها البلاد، داعيا إياهم إلى مزيد من الانخراط في الفضاء الافتراضي الخاص بهم عبر موقع الوزارة والذي يضم لحد الآن – حسب ما كشف عنه – مليوني منخرط.

ومن شأن هذا الفضاء – كما أكد الوزير – “تسهيل حل المشكلات دون التوجه الى مديريات التربية”، كاشفا في ذات الوقت بأنه أعطى تعليمات إلى مديريات التربية بـ”ضرورة توسيع نقاط الاستقبال والقيام بالعمل الجواري لتجنيب الأولياء مشقة التنقل إلى المديريات”.

هذا، وتحدث الوزير أيضا عن السعي المشترك بين قطاعه وممثلي أولياء التلاميذ من أجل أن تكون “كل العمليات التضامنية المعمول بها بمناسبة الدخول المدرسي في أوانها”. كما حث الأولياء على “عدم انتظار الدخول المدرسي لاقتناء المستلزمات الدراسية وغيرها، تفاديا للاكتظاظ داخل المكتبات والمحلات المتخصصة”.

وخلص بلعابد إلى القول بأنه ينتظر من جمعيات أولياء التلاميذ “القيام بدورها في المجال التحسيسي والتوعوي من أجل طرح السكينة والطمأنينة في الفضاء المدرسي والمساهمة بالتالي في استقرار المنظومة التربوية عموما”.

يذكر أن لقاء وزير التربية الوطنية جمعه، برئيسة الفدرالية الوطنية لجمعيات التلاميذ، جميلة خيار وخالد أحمد، رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، وعلي بن زينة، رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، وحميد سعدي، رئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ.

خ. م