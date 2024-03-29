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الجزائر

بلعابد: دفتر شروط جديد للمدارس الخاصة جاهز وسيصدر قريبا

ب. عبد الرحيم
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بلعابد: دفتر شروط جديد للمدارس الخاصة جاهز وسيصدر قريبا
أرشيف
وزير التربية الوطنية والتعليم، عبد الحكيم بلعابد

كشف عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية والتعليم، أن دفتر شروط المدارس الخاصة جاهز، وسيصدر قريبا، مشدّدا على أنه “جاء لدعم التعليم الخاص، وأنه تضمن تحفيزات لتشجيع هذا النوع من التعليم”.
وقال بلعابد، على هامش زيارته التفقدية لقطاعه بولاية المدية، الخميس، “إن التعليم الخاص والتعليم العمومي منظومة تربوية واحدة تنفذ نفس البرنامج وبنفس الكيفيات ونفس الشروط، عدا تلك الأمور البسيطة التي يضيفها التعليم الخاص والمرخصة من طرف الوزارة، غير أنه يبقى منظومة واحدة موحّدة تدور حول نفس البرنامج ونفس القيم ونفس الأهداف والأداءات”.
وأضاف الوزير بأن المدارس الخاصة ستكون ضمن مجهودات الدولة بمشاركتها في خلق تكامل مؤسساتي، حيث ستغطي العجز المسجل في بعض المدن وفق الخريطة الولائية الخاصة بكل ولاية.
كما ذكّر الوزير برقمنة التعليم الابتدائي حيث أن الأولياء لن يكونوا ملزمين بالتنقل إلى المؤسسات التربوية لتسجيل أبنائهم المولودين سنة 2018، ومهما كان موقعهم، سيتمكّنون من تسجيل أبنائهم من دون عناء وعن بعد.
وأشار المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية إلى أن العلاقة الرقمية بين قطاع التربية ووزارة الداخلية ستمكّن من تسجيل التلاميذ آليا من دون انتظار الولي، حيث “سنكون على دراية بكل شيء، وأكثر تحكّما في إلزامية التمدرس وتطبيق قوانينها المتعارف عليها”.

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