بلعابد: رقمنة جميع قرارات التمدرس بداية من الدخول المدرسي المقبل

أكد وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم رقمنة جميع قرارات التمدرس في الدخول المدرسي المقبل وهذا تجسيدا للالتزام المتعلق برقمنة الحركة النقلية الخاصة بسلك الأساتذة.

وفي إطار متابعة تطبيق الترتيبات المتبقية من هذه العملية، ترأس بلعابد، مساء الأحد، ندوة وطنية، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية، بمعية مسؤولي الرقمنة بمديريات التربية.

وقد تابع الوزير، ولاية بولاية، مدى تنفيذ مديري التربية للإجراء المقرّر والمتمثل في الإطلاق الرقمي للحركة واستخراج الجداول والمقاييس والمحاضر لعرضها على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لإبداء الرأي.

حيث سجّل بكل ارتياح وتيرة إنجاز هذه العمليات التي ستُمكّن من طبع مقررات التعيين وإرسالها إلى المؤسسات التعليمية، ليستلمها الأساتذة المعنيون يوم 04 جويلية الجاري عند إمضائهم لمحاضر الخروج في العطلة الصيفية.

وفي ذات السياق، ثمّن بلعابد المجهودات المبذولة من طرف الجميع، والتزامهم بالرزنامة المحددة والتنسيق الدائم مع الإدارة المركزية لتحقيق رقمنة هذه العملية.

العملية وحسب الوزير مكّنت من تلبية رغبات نسبة مرتفعة جدا من المشاركين في الحركة النقلية، مع الدقة والسرعة في التنفيذ وبأقصى درجات النزاهة والشفافية، وهذا مؤشّر من مؤشرات النجاعة وبعث الاستقرار في القطاع. يؤكد بيان الوزارة.