بلعابد: زيادات ثانية في رواتب مستخدمي التربية

عقب دخول النظام التعويضي الجديد حيز التنفيذ

جدد عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية التأكيد على أن القانون الأساسي الجديد الخاص بالمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية سيصدر في نفس الآجال المحددة سلفا، والتي سبق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الإعلان عنها، أي مطلع شهر فيفري الداخل كأقصى تقدير، وأكد على أن كافة مستخدميه سيستفيدون من زيادات ثانية في مرتباتهم، وذلك مباشرة عقب دخول النظام التعويضي الجديد حيز التنفيذ، والذي يوجد حاليا قيد التعديل والتنقيح والمراجعة الشاملة.

وناقش المسؤول الأول عن القطاع مع ممثلي التكتل النقابي الذي يضم تسع نقابات مستقلة معتمدة، ثلاثة ملفات تشغل حاليا الساحة التربوية، خلال لقاء جمعه بهم الأربعاء الفارط بمقر وزارة التربية الوطنية الكائن بالمرادية الجزائر، إذ أوضح بخصوص الملف الأول والمتعلق بالقانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بأنه سيتم الإفراج عنه مطلع شهر فيفري المقبل، أي في غضون أسبوع من دون أي تأخير، في انتظار إشارة الرئيس تبون للإعلان عن صدوره.

إصدار القانون الأساسي الجديد في غضون أسبوع

وفي هذا الصدد، أكد وزير التربية الوطنية على أن القانون الأساسي الجديد المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315 سيتضمن مكاسب اجتماعية ومهنية، من شأنها الارتقاء بالأستاذ ومختلف عمال القطاع، وأشار إلى أنه قد تم الانتهاء فعلا من إعداده، وذلك تنفيذا لتوصيات وتوجيهات القاضي الأول في البلاد، والذي شدد في عديد المناسبات على ضرورة مراجعة القوانين الأساسية للقطاع.

وبخصوص الملف الثاني المتعلق بمستجدات النظام التعويضي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للقطاع، نقل بيان مشترك موقع من قبل “التكتل النقابي” عن الوزير بلعابد على أن العمل عليه يتم بحرص شديد ومتابعة شخصية من طرفه، حيث سيكون بمثابة مكسب هام لموظفي وعمال التربية باعتباره زيادة ثانية في الأجور تضاف إلى تلك التي أقرها رئيس الجمهورية.

أما عن العمل النقابي وقضية بعث قنوات الحوار، فقد أكد تكتل النقابات المستقلة على أن الوزير قد تعهد بتعزيز ثقافة الحوار كأداة حضارية يرتكز عليها عالم الشغل باعتبارها ضرورة لا بد منها، وهي نتاج للتدابير والإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، وذلك لأجل تقوية الجبهة الاجتماعية والمحافظة على مكتسباتها، حيث شدد على أن مكتبه سيبقى مفتوحا للاستماع لمختلف الانشغالات المرفوعة والنظر فيها لمعالجتها.

وفي نفس السياق، أفاد التكتل النقابي بأن عبد الحكيم بلعابد قد التزم بعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع النقابات الفاعلة في القطاع، حسب رزنامة سيتم تحديدها خلال الأسبوع المقبل، كما أعطى تعليمات إلى المفتش العام للوزارة للوقوف على ضرورة بعث قنوات الحوار مع النقابات والعمل على حث كل مديري التربية عبر ولايات الوطن، للحرص بالانفتاح على الشريك الاجتماعي الذي انتقد في المدة الأخيرة إقصاءه وعدم فتح جسور الحوار وعدم التكفل ببعض الانشغالات العالقة على اختلافها.

وثمّن تكتل تسع نقابات مستوى اللقاء الموصوف بالمثمر، لاسيما وجود بيئة تعاون عبر عنها وزير التربية الوطنية وحرصه على تنفيذ مخرجاته.