بلعابد: سنرتقي بالقطاع مع شركائنا

خلال مراسيم استلام مهامه

قال عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، بأنه سيمضي قُدُما مع جميع أعضاء الجماعة التربوية، للقيام بما يضمن الارتقاء بالقطاع، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والذي تُوليه الدولة كل الاهتمام والرعاية، فيما عبر عن تفاؤله بقرار مراجعة القانون الخاص للقطاع والذي يعتبر صمام الأمان للقطاع.

وقال وزير التربية، خلال كلمة مقتضبة ألقاها الخميس، لدى استلامه مهامه من محمد واجعوط المنتهية مهامه، عن استعداده للعمل في شراكة دائمة مع جميع أفراد الجماعة التربوية وكافة الشركاء الاجتماعيين من نقابات مستقلة وجمعيات أولياء التلاميذ للنهوض بالقطاع، وأضاف بأنه متفائل بقرار الرئيس القاضي بمراجعة القانون الخاص للقطاع، على اعتبار أنه بمثابة الضامن الأساسي لتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعمال والموظفين والأساتذة.

ووجه بلعابد شكره للرئيس عبد المجيد تبون وللوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان على الثقة التي وضعاها في شخصه لتولي هذا المنصب، كما وجه شكره أيضا لسابقه محمد واجعوط، مع العلم أن الوزير عبد الحكيم بلعابد شغل منصب أمين عام بالوزارة خلال فترة وزيرة التربية نورية بن غبريط، وعين بعدها كوزير للتربية في حكومة تصريف الأعمال برئاسة نور الدين بدوي في 2019.