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الجزائر

بلعابد على رأس وفد وزاري في المنتدى العالمي للتعليم بلندن

نشيدة قوادري
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بلعابد على رأس وفد وزاري في المنتدى العالمي للتعليم بلندن
أرشيف
وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد

يقود وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، وفدا يمثل قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم بلندن، والذي ينظم هذه السنة تحت شعار “بدايات جديدة: ترقية ثقافة التعلم وتعزيز القدرة على التكيف والنهوض بالاستدامة التعليمية لتعليم أقوى وأفضل وأكثر جرأة”.
وسيعرف المنتدى الذي يعقد من 7 إلى 10 ماي مشاركة ما لا يقل عن 117 وزير، حيث تعكف ورشات العمل على تقييم التعليم والتحديات والتغييرات على المدى الطويل، حسب المنظمين الذين يأملون في أن تسمح التبادلات “للمشاركين بفهم أفضل لوسائل عمل المنظومات التربوية والمساهمة في التأثير على الحياة والثقافة بطريقة إيجابية”.
كما سيعكف هؤلاء على دراسة سياسات التنمية لاسيما المعرفة والمهارات، إضافة إلى تسليط الوفود الضوء على مسألة “تعزيز قدرات الأفراد والمنظمات وأنظمة التعليم والتربية على التكيف”.
وينص برنامج هذا المنتدى على الشروع في التفكير في “أهمية الريادة” و”الإمكانات المتزايدة للدعم التكنولوجي للأهداف الأساسية الخاصة بالتربية”،إضافة إلى التأكيد على “الاستدامة التعليمية” في أطوار التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي.

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