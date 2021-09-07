بلعابد: لا توظيف للأساتذة بقطاع التربية إلا بشروط

بعد الانتهاء من تسوية وضعية المدارس العليا

جزم مجددا عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية بأنه لن يتم برمجة مسابقة خارجية لتوظيف الأساتذة للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، إلا شريطة الانتهاء كليا من تسوية وضعية الأساتذة خريجي المدارس العليا لدفعات سابقة ودفعة 2021، فيما دعا مديريه التنفيذيين إلى ضرورة رفع تقارير يومية عن وضعية التلقيح إلى الخلية المركزية لمتابعة الدخول المدرسي.

وجدد المسؤول الأول عن القطاع، خلال ترؤسه أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية للولايات الاثنين، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تأكيده بأن عملية تنظيم مسابقة وطنية للتوظيف الخارجي للأساتذة على أساس الشهادة “دراسة الملف”، تبقى مرتبطة ارتباطا وثيقا بمدى التكفل التام والشامل بتسوية وضعية الأساتذة خريجي المدارس العليا خاصة لخمس دفعات سابقة في الميدان، حيث أمر بضرورة تسريع توظيفهم على اعتبار أنهم يملكون الأولوية في ذلك طبقا لقوانين الجمهورية، وبناء على “عقد الالتزام” المبرم بينهم وبين والوزارة خلال فترة التكوين.

وفي سياق مغاير، دعا الوزير بلعابد إلى أهمية جعل التلقيح أولوية أولى، لتحقيق واكتساب “مناعة جماعية”، قبل موعد الدخول المدرسي للموسم الدراسي المقبل الذي سيكون في الـ21 سبتمبر الجاري، فيما طلب من مديريه الولائيين من خلال مفتشي التربية الوطنية ومفتشي التعليم المتوسط والثانوي ورؤساء المؤسسات التعليمية، ضرورة متابعة وضعية التطعيم وطنيا ويوميا، مع إحصاء الملحقين خاصة عقب استئناف الأساتذة أمس للعمل، والعمل على رفع تقارير يومية للخلية المركزية لمتابعة الدخول المدرسي وموافاتها بالوضعية.

والتحق، الثلاثاء، قرابة نصف مليون أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، بمناصب عملهم، لتحضير أنفسهم لاستقبال تلامذتهم، إذ سيشرع رؤساء المؤسسات التربوية في عقد أيام دراسية ولقاءات جوارية من الأساتذة لإنجاز استعمالات التوقيت، وكذا لشرح مضامين مخططات التمدرس الاستثنائية المعدلة مؤخرا، لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة، ومن ثمة تسهيل مهمتهم، خاصة عقب التقليص في الحجم الساعي للمواد خاصة الأساسية منها والتعديل في تواقيت الدخول والخروج.

ويواصل مفتشو التربية الوطنية ومفتشو التعليم المتوسط والثانوي برمجة دورات تكوينية ولقاءات جوارية لفائدة مديري المؤسسات التعليمية، لدراسة وشرح مختلف المناشير الوزارية المتعلقة وتقديم التوجيهات اللازمة في هذا الخصوص، لأجل توحيد الرؤى والقراءة حول مخططات التمدرس الاستثنائية المعتمدة من قبل الوزارة والتي تم تعديلها وإثراؤها بترتيبات إضافية، ستدخل حيز التطبيق في الموسم المقبل.