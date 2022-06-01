بلعابد: لا عفو مع الغشاشين وناشري الأسئلة المفبركة في البكالوريا

أعلن عن تراجع ظاهرة "تسريب المواضيع"

كشف، عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية، أن ظاهرة نشر المواضيع المفبركة تحت إشاعة “تسريب المواضيع” خلال الامتحانات المدرسية الرسمية، قد تراجعت كثيرا خلال السنوات الأخيرة الماضية، بفعل القوانين الصارمة التي تم استحداثها لردع المتجاوزين و”بائعي الأوهام”، بعدما تم إقرار عقوبات جزائية تصل إلى حد السجن لمدة 15 سنة كاملة.

وجدد تأكيده، المسؤول الأول عن القطاع، على هامش إشرافه على فتح أظرفة الأسئلة الخاصة بامتحان إثبات المستوى للمتعلمين عن بعد هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة، بخصوص امتحاني شهادتي التعليم المتوسط “البيام” والبكالوريا لهذه الدورة، بأن الأسئلة ستكون ضمن ما تم تدريسه للتلاميذ حضوريا في المؤسسات التربوية، في وقت سيستفيدون من فرص أكبر من خلال توفر فرصة الاختيار بين موضوعين في كل مادة، ودعا كافة المترشحين إلى عدم الانسياق وراء المواضيع المفبركة التي تنشر تحت إشاعة “تسريب الأسئلة” على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “الفايس بوك”، و التي من شأنها إرهاقهم و التشويش على تركيزهم و فقط، فيما أكد أنه سيتم تطبيق القانون بصرامة و آنية على هذه الشبكات وسيطبق القانون أيضا في حق كل من يحاول التشويش على مسار الامتحانات النهائية سواء قبل انطلاقها أو أثناء تنظيمها، خاصة بعدما تم إقرار عقوبات جزائية ضد كل من يضع نفسه تحت طائلة القانون من فئتي الغشاشين و ناشري المواضيع المفبركة، تصل إلى حد السجن لمدة أدناها ثلاث سنوات و أقصاها 15 سنة.

وفي نفس الموضوع، وجه وزير التربية الوطنية، نداء عاجلا للأولياء، يحثهم من خلاله على ضرورة إبعاد أبنائهم عن أجواء ضغط مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم تركهم فريسة للإشاعات التي من شأنها إرهاقهم والتشويش على تركيزهم. إذ أردف قائلا” إن التلميذ الذي يتبع هذه الشبكات والأمور التافهة والفارغة يذهب إلى الامتحان متعب ولا يستطيع التركيز خلال الامتحان الأمر الذي يؤثر فيما بعد على نتائجه.”

وفي سياق مغاير، أشار الوزير بلعابد إلى أن هناك توجه نحو دعم التعليم عن بعد وهو فرصة ثانية ستمنح للتلاميذ الذين غادروا مقاعد الدراسة، أين دعاهم إلى تسجيل أنفسهم لتحسين مستواهم العلمي والمعرفي وترقيته على مدار سنوات، خاصة بعدما أثبتت الدراسات بأن عدد لابأس به من المتعلمين، قد نجحوا في نيل الشهادات عن طريق متابعتهم للدراسة بعد. فيما أعلن بلعابد عن إدراج تخصصات جديدة في هذا النوع من التعليم كتخصص الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية.